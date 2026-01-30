Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Index im Blick

Der Dow Jones verzeichnete schlussendlich Verluste.

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,20 Prozent schwächer bei 48.908,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,691 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,359 Prozent auf 49.323,59 Punkte an der Kurstafel, nach 49.501,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.340,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.829,10 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,268 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der Dow Jones 48.977,18 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 47.311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, notierte der Dow Jones bei 44.873,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 49.653,13 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1,72 Prozent auf 300,31 USD), Coca-Cola (+ 1,50 Prozent auf 78,51 USD), Cisco (+ 1,48 Prozent auf 82,36 USD), Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 237,79 USD) und Merck (+ 1,20 Prozent auf 119,75 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-4,95 Prozent auf 393,67 USD), Salesforce (-4,75 Prozent auf 189,97 USD), Amazon (-4,42 Prozent auf 222,69 USD), UnitedHealth (-2,67 Prozent auf 268,55 USD) und Goldman Sachs (-2,51 Prozent auf 890,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 48.468.196 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,713 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net