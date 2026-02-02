VINCI Aktie
Marktkap. 68,64 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Outperform
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
122,30 €
|Abst. Kursziel*:
14,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
125,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|21:31
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21:26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|21.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
