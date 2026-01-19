Evonik Aktie
Marktkap. 6,23 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts der geänderten Ausschüttungspolitik zeichne sich nach der Dividendensenkung für das Geschäftsjahr 2025 für das laufende Jahr eine weitere Kürzung ab, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. Dies sei ein negatives Signal für die Spezialchemiebranche. Evonik sei bisher nämlich eines der robusteren Unternehmen gewesen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
14,50 €
|Abst. Kursziel*:
10,34%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
14,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
