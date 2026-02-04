Evonik passt Dividendenpolitik an

DOW JONES--Evonik passt seine Dividendenpolitik an. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sollen künftig 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses ausgeschüttet werden. Durch die neue Dividendenpolitik solle eine verbesserte Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der finanziellen Flexibilität des Unternehmens erreicht werden, hieß es zur Begründung. Erstmals Anwendung finden soll diese neue Dividendenpolitik auf den Bilanzgewinn für das Jahr 2026.

Für das Jahr 2025 schlägt der Vorstand als Übergang zur neuen Dividendenpolitik eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Dividendenrendite von derzeit etwa 7 Prozent. Zuletzt war eine Dividende von 1,17 Euro je Aktie gezahlt worden.

"Wir brauchen eine gute Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der Fähigkeit, zur richtigen Zeit in die besten Zukunftsprojekte zu investieren und die Verschuldung weiter abzubauen", sagte Konzernchef Christian Kullmann. "Unsere neue Dividendenpolitik trägt dieser Balance besser Rechnung."

