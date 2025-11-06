DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Evonik Aktie

13,79 EUR -0,32 EUR -2,27 %
STU
Marktkap. 6,55 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Goldman Sachs Group Inc.

Evonik Sell

11:16 Uhr
Evonik Sell
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,79 EUR -0,32 EUR -2,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Sell

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
11,60 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
13,63 €		 Abst. Kursziel*:
-14,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,88%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:16 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Evonik Halten DZ BANK
05.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Evonik Neutral UBS AG
