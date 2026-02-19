DAX23.596 -0,9%Est505.719 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -4,5%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.463 -1,0%Euro1,1556 -0,5%Öl89,40 +6,0%Gold5.085 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Lanxess bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen - Tief seit 2009

06.03.26 13:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,17 EUR -1,13 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
13,66 EUR -0,40 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
13,68 EUR -2,15 EUR -13,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
68,50 EUR -5,35 EUR -7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
29.428,6 PKT -260,4 PKT -0,88%
Charts|News|Analysen

(Neu: Verluste ausgeweitet, BASF- und Wacker-Kurse, mehr Stimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das vorläufige Scheitern des Verkaufs der restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior hat bei den Aktionären von LANXESS am Freitag einmal mehr Finanzierungssorgen geweckt. Nach dem ersten Rutsch unter die 15-Euro-Marke drückten die Papiere ihr niedrigstes Niveau seit 2009 auch noch unter 14 Euro. Mit 13,55 Euro war der Abschlag am Nachmittag auf mehr als 17 Prozent ausgeweitet worden.

Wer­bung

Der Joint-Venture-Partner Advent will die Anteile an Envalior vorerst nicht übernehmen und beruft sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt. Nun gelten für 2027 und 2028 vereinbarten Kaufrechte an dem Unternehmen, das auf technische Kunststoffe spezialisiert ist.

Anil Shenoy von der Barclays Bank schrieb, dass er in diesem Jahr ohnehin nicht an einen Abschluss geglaubt habe. Der Fokus von Anlegern verlagere sich nun aber auf die Verschuldung von Lanxess. Er hält die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung für möglich und sieht seine negativen Einschätzungen zu den Aktien und Anleihen von Lanxess untermauert.

Laut Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan waren Bilanzsorgen bei Lanxess schon länger das dominierende Thema der Aktienstory. Christian Bell von der UBS befürchtet, dass Lanxess bei Rating-Agenturen den Status "Investment Grade" verlieren könnte. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität.

Wer­bung

Gemeinhin wird bei einem Verlust dieses Ratings auch von "Ramsch-Niveau" gesprochen. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen steigen. Lanxess selbst sieht sich allerdings auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert. Die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, hieß es am Donnerstagabend. Lanxess wollte dieses Jahr wie im vergangenen September angekündigt ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf einnehmen.

Udeshi schließt aus der Advent-Entscheidung, dass diese auch mit einem schwierigen Umfeld für zyklische Chemieunternehmen in Zusammenhang steht. Dieses spiegelt sich seiner Einschätzung nach auch in anderen Branchenwerten wie BASF oder WACKER CHEMIE noch nicht vollständig wider. In einem Marktumfeld, das weiterhin von Ölpreis-Unsicherheit geprägt war, fielen am Freitag auch die BASF-Aktien um 2,6 Prozent, während Wacker im MDax mit mehr als fünf Prozent Abschlag auffielen./tih/mis/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
11:21LANXESS HoldDeutsche Bank AG
11:11LANXESS SellUBS AG
11:06LANXESS UnderweightBarclays Capital
10:51LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:21LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:11LANXESS SellUBS AG
11:06LANXESS UnderweightBarclays Capital
10:51LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026LANXESS SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen