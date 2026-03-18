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Symbol LNXSF

Goldman Sachs Group Inc.

LANXESS Neutral

13:11 Uhr
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Neutral

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,12 €		 Abst. Kursziel*:
89,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,91%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:21 LANXESS Buy Warburg Research
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09:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
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