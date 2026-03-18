LANXESS Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,12 €
|Abst. Kursziel*:
89,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
87,91%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
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