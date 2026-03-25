DAX 22.687 -1,2%ESt50 5.583 -1,2%MSCI World 4.274 -0,8%Top 10 Crypto 9,0850 -0,8%Nas 21.676 -1,2%Bitcoin 59.722 -3,2%Euro 1,1540 -0,2%Öl 107,7 +4,4%Gold 4.442 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 DEUTZ 630500 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- US-Börsen in Rot -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus
Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
38,11 EUR +0,26 EUR +0,67 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,46 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

15:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,11 EUR 0,26 EUR 0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,24 €		 Abst. Kursziel*:
35,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,45%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

15:21 Bayer Buy UBS AG
16.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
16.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Bayer Buy UBS AG
11.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick UBS AG verleiht Bayer-Aktie Buy in jüngster Analyse UBS AG verleiht Bayer-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Bayer-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
finanzen.net Managers’ Transactions: in enger Beziehung versilbert Bayer-Anteile
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer steigt am Nachmittag
finanzen.net Bayer-Aktie schwach: Großaktionär trennt sich von Aktien im dreistelligen Millionenwert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
Zacks Bayer Advances Roundup Settlement With Missouri Court Approval
Zacks Bayer Q4 Earnings Match Estimates, Xarelto and Eylea Pull Down Sales
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen