LANXESS Aktie

Marktkap. 1,01 Mrd. EUR

WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

LANXESS AG
12,66 EUR 0,98 EUR 8,39%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der schwache Ausblick des Chemiekonzerns auf 2026 erhöhe das Fremdkapitalrisiko, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
12,54 €		 Abst. Kursziel*:
-20,26%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,01%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

20.03.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
20.03.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
19.03.26 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net DAX unter Druck, Chemiepreise explodieren - diese Aktien profitieren: K+S und Ernst Russ
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Freitagmittag ins Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Freitagvormittag an
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet den Handel mit klaren Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
LANXESS AG zu myNews hinzufügen