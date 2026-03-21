ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der schwache Ausblick des Chemiekonzerns auf 2026 erhöhe das Fremdkapitalrisiko, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
12,54 €
|Abst. Kursziel*:
-20,26%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
12,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,01%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|15:26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|20.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|20.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
