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Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

17:41 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
67,64 EUR 0,26 EUR 0,39%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
67,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,36%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
67,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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