Symrise Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 38,61
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,40 €
|Abst. Kursziel*:
28,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|15:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|18.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|18.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|18.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital