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Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

15:06 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
71,30 EUR 0,68 EUR 0,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,40 €		 Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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