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Barclays Capital

IONOS Overweight

09:51 Uhr
IONOS Overweight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Internetdienstleister am Dienstag in erster Einschätzung "ziemlich solide Ergebnisse für das erste Quartal". Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt und das operative Ergebnis (Ebitda) liege leicht über den Erwartungen. Stark sei die Entwicklung der Kundenzahl. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) liege etwas über dem Schnitt des vierten Quartals./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,86 €		 Abst. Kursziel*:
17,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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