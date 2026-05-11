IONOS Aktie
Marktkap. 3,83 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
IONOS Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Internetdienstleister am Dienstag in erster Einschätzung "ziemlich solide Ergebnisse für das erste Quartal". Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt und das operative Ergebnis (Ebitda) liege leicht über den Erwartungen. Stark sei die Entwicklung der Kundenzahl. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) liege etwas über dem Schnitt des vierten Quartals./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,86 €
|Abst. Kursziel*:
17,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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