Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,25 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität habe positiv überrascht, schrieb Charles Weston am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz sei allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
25,92 €
|Abst. Kursziel*:
23,46%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
25,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|09:56
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
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|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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