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Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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WKN 531370

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ISIN DE0005313704

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Symbol CZMWF

RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

10:21 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität habe positiv überrascht, schrieb Charles Weston am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz sei allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
25,92 €		 Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
25,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

09:56 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.03.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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