Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 31,9 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nutrien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 63 auf 67 US-Dollar angehoben. Lucas Beaumont begründete die Abstufung mit aktualisierten Schätzungen für den Düngemittelkonzern und seinem Urteil dazu, was auf dem aktuellen Niveau im Kurs eingepreist sei. Außerdem passte er seine Prognosen für die Düngemittelpreise und die Einstandskosten an infolge der Störungen im Nahen Osten. Bei Nutrien glaubt er jetzt, dass die Risiken größer sind als die Chancen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 67,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 74,64
|Abst. Kursziel*:
-10,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 74,37
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
|
Analyst Name:
Lucas Beaumont
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 73,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
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|20.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
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