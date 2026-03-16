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ISIN CA67077M1086

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Symbol NTR

UBS AG

Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell

16:21 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nutrien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 63 auf 67 US-Dollar angehoben. Lucas Beaumont begründete die Abstufung mit aktualisierten Schätzungen für den Düngemittelkonzern und seinem Urteil dazu, was auf dem aktuellen Niveau im Kurs eingepreist sei. Außerdem passte er seine Prognosen für die Düngemittelpreise und die Einstandskosten an infolge der Störungen im Nahen Osten. Bei Nutrien glaubt er jetzt, dass die Risiken größer sind als die Chancen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 67,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 74,64		 Abst. Kursziel*:
-10,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 74,37		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
Analyst Name:
Lucas Beaumont 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 73,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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