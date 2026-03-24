RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

15:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Eckdaten zum vierten Quartal seien schon bekannt gewesen und so liege der Fokus nun auf einem respektabel hohen Free Cashflow, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einem ersten Kommentar. Mit 250 Millionen Euro habe dieser über dem Analystenkonsens von 201 Millionen gelegen. Außerdem stehe der Ausblick im Fokus, wobei der Konsens hier auf Ebene des operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) eher am oberen Ende der Zielspanne liege./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero