Barclays Capital

LANXESS Underweight

09:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Chemiekonzerns für 2026 lägen unter den Erwartungen und implizierten eine Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Anil Shenoy in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Free Cashflow sei schwach ausgefallen und die Nettoverschuldung etwas höher als von ihm erwartet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS