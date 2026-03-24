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Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Overweight

08:01 Uhr
LANXESS Overweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
14,64 EUR 0,71 EUR 5,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien. Der Konkurrenzdruck dürfte also merklich nachlassen und folglich die Preissetzungsmacht gestärkt werden. Udeshi drückte den Lanxess-Papieren vor dem Bericht über das erste Quartal am 7. Mai zusätzkich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Overweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
22,45%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
14,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,95%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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23.03.26 LANXESS Sell UBS AG
20.03.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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