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Jefferies & Company Inc.

LANXESS Hold

08:46 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um zwei Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem das Geschäft mit Chemikalien für Klebstoffe habe besser als angenommen abgeschnitten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,92 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,17%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
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