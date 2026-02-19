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ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

19.03.26 14:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
11,98 EUR -0,94 EUR -7,28%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LANXESS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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13:11LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11:21LANXESS BuyWarburg Research
09:36LANXESS UnderweightBarclays Capital
09:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:46LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:21LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13:11LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:46LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36LANXESS UnderweightBarclays Capital
09:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital

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