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Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

09:01 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der freie Barmittelzufluss diese verfehlt habe, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Ungeachtet des schwachen ersten Quartals, das auf den Aktienkurs drücken dürfte, lägen die Konsensschätzungen im Rahmen der Jahreszielspannen des Unternehmens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
12,92 €		 Abst. Kursziel*:
16,10%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
11,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,73%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
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