LANXESS Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der freie Barmittelzufluss diese verfehlt habe, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Ungeachtet des schwachen ersten Quartals, das auf den Aktienkurs drücken dürfte, lägen die Konsensschätzungen im Rahmen der Jahreszielspannen des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
12,92 €
|Abst. Kursziel*:
16,10%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
11,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,73%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|13:11
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:36
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:36
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:36
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|06.03.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|13:11
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.