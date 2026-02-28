DAX23.726 -3,7%Est505.769 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1597 -0,8%Öl83,32 +6,7%Gold5.162 -3,0%
Unter Druck

Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet

03.03.26 13:29 Uhr
Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. im Minus: Chemiewerte leiden unter Öl- und Gaspreissorgen | finanzen.net

Die Aktien aus dem deutschen Chemiesektor haben am Dienstag weiterhin besonders stark unter Iran-Krieg gelitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
44,94 EUR -2,23 EUR -4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
38,82 EUR -1,58 EUR -3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
13,59 EUR -0,79 EUR -5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,81 EUR -1,33 EUR -7,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
71,05 EUR -3,95 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
3,14 USD 0,18 USD 6,01%
News
Ölpreis (Brent)
83,32 USD 5,25 USD 6,72%
News
Ölpreis (WTI)
76,96 USD 5,73 USD 8,04%
News
RBOB Gasoline
2,51 USD 0,13 USD 5,67%
News

Im DAX waren die Titel des Branchenriesen BASF und des Agrarchemiekonzerns Bayer via XETRA zuletzt mit 4,92 Prozent auf 45,00 Euro respektive 3,74 Prozent auf 39,09 Euro unter den größten Verlierern.

Im MDAX galt dies für WACKER CHEMIE, LANXESS und Evonik mit Abgaben zwischen 5,6 und 8,4 Prozent.

Verängstigt reagieren die Anleger am Dienstag vor allem auf die weiter steigenden Öl- und Gaspreise, weil die Sicherheit auf der für den Öl- und Flüssiggas-Export wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus nicht gewährleistet ist.

Analyst James Hooper von Bernstein Research fürchtet, dass steigende Preise für Energieträger in der Chemiebranche zu Lasten der Margen geht. Sollte die Situation länger so bleiben, geht er davon aus, dass auch die Konsumlaune der Menschen gebremst wird - und damit einer breiten Erholung der Nachfrage im Weg steht, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche.

Die Schläge der USA und Israels gegen den Iran haben seit dem Wochenende vor allem die europäischen Gaspreise kräftig in die Höhe getrieben. Am Dienstag erreichte richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF den höchsten Stand seit drei Jahren wegen eines fortgesetzten Lieferstopps von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar. Anhaltend hohe Preise könnten die Aktienkurse belasten, sagte der Analyst Sebastian Bray von der Berenberg Bank mit Blick auf BASF. Den Gasverbrauch der Ludwigshafener schätzt der Experte auf rund 30 Terrawattstunden pro Jahr.

Die Aktien des Düngemittelherstellers K+S sowie des Gasekonzerns Air Liquide entwickelten sich am Dienstag in der Branche relativ solide mit Abgaben kleiner 1,6 Prozent.

Unternehmen aus dem Gasebereich zählt Bernstein-Experte Hooper in der aktuellen Situation wegen ihres defensiveren Charakters weiter zu den Branchenfavoriten.

Es gebe auch vereinzelt Profiteure mit normalerweise starker Konkurrenz aus dem Iran. Er erwähnte dabei unter anderem Produzenten von Harnstoff und Ammoniak - Stoffe, die im Düngerbereich eine Rolle spielen.

/tih/jsl

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Evonik NeutralUBS AG
12.02.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Evonik HaltenDZ BANK
10.02.2026Evonik BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Evonik BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Evonik NeutralUBS AG
11.02.2026Evonik HaltenDZ BANK
09.02.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.

