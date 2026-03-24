DAX 23.038 +1,8%ESt50 5.675 +1,7%MSCI World 4.295 +0,5%Top 10 Crypto 9,3735 +3,5%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.432 +1,1%Euro 1,1612 +0,0%Öl 98,36 -1,6%Gold 4.566 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Rüstungsaktien ziehen an -- Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial
Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
49,85 EUR +0,88 EUR +1,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,53 Mrd. EUR

KGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:21 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
49,85 EUR 0,88 EUR 1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. BASF habe für das zweite Quartal am optimistischsten geklungen. Udeshi hat aber zunächst andere Favoriten - gerade die auf "Overweight" hochgestufte Lanxess vor ihrem Bericht über das erste Quartal Anfang Mai./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
49,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
49,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:21 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
24.03.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Milliarden-Projekt Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net STOXX-Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt am Dienstagnachmittag zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
dpa-afx Analystin empfiehlt BASF SE - andere Chemiewerte vorsichtig betrachtet - Aktie gewinnt
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Invests 17M Euro to Expand Canola Breeding Center in Canada
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Strengthens Business Services Through Global Hub Setup
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen