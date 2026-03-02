DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.217 -1,0%Euro1,1669 -0,2%Öl79,50 +1,8%Gold5.316 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Massiver Abverkauf

Asiens Börsen unter Druck: Iran-Konflikt schickt Kospi auf Talfahrt - Aktien von Samsung & SK hynix tiefrot

03.03.26 07:30 Uhr
Kospi bricht ein: Aktien von Samsung, SK hynix und Hyundai nach Iran-Eskalation schwer belastet | finanzen.net

Die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran drücken die asiatischen Börsen am Dienstag erneut deutlich ins Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CNOOC Ltd.
2,18 EUR -0,02 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ENN Energy (ex Xinao Gas)
7,75 EUR 0,40 EUR 5,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
PetroChina Co. Ltd.
1,11 EUR 0,01 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.061.000,00 KRW -38.000,00 KRW -3,46%
Charts|News|Analysen
Indizes
Hang Seng
26.059,9 PKT -570,7 PKT -2,14%
Charts|News|Analysen
KOSPI
6.244,1 PKT -63,1 PKT -1,00%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.125,3 PKT -1.931,9 PKT -3,33%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.182,6 PKT 19,7 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Es deutet sich aktuell kein Ende der Kämpfe an. Die US-Operation im Iran wird nach Aussage von US-Präsident Donald Trump vier bis fünf Wochen dauern. "Aber wir haben die Fähigkeit, auch weitaus länger durchzuhalten", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Besonders deutlich fällt das Minus an der Börse in Seoul aus, wo der Kospi nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn zeitweise um 7,24 Prozent auf 5.792,20 Punkte einknickt. Der Handel war zwischenzeitlich aufgrund der hohen Verluste für kurze Zeit ausgesetzt.

Wer­bung

Für den Nikkei 225 in Tokio geht es zwischenzeitlich um weitere 3,09 Prozent auf 56.262,25 Zähler abwärts. Hier wird auch auf Aussagen von Ryozo Himino, Vize-Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), verwiesen. Er hat die Haltung der Zentralbank bekräftigt, die Leitzinsen weiter anzuheben. Er blieb allerdings konkrete Hinweise auf den Zeitpunkt des nächsten Schrittes schuldig. Die BoJ hatte den Leitzins zuletzt im Dezember auf 0,75 Prozent angehoben.

Dagegen zeigen sich die Börsen in China nur mit etwas kleineren Abgaben. Der Shanghai Composite reduziert sich zeitweise um 1,21 Prozent auf 4.132,13 Punkte, der Hang Seng-Index in Hongkong verliert 1,15 Prozent auf 25.759,76 Einheiten. Die Risiken für die chinesische Ölversorgung blieben trotz des Iran-Konflikts kurzfristig beherrschbar, so Macquarie. Zudem warten die Marktteilnehmer auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses im Wochenverlauf. Dieser wird den Fünfjahresplan für den Zeitraum 2026 bis 2030 verabschieden. Der Markt rechnet mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen für die Konjunktur.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg mit den andauernden Angriffen auf den Iran fort, wenn auch mit einem leicht gebremsten Tempo. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 2,9 Prozent. "Der andauernde militärische Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat Schockwellen durch die globalen Energiemärkte gesendet", sagt Analystin Kerstin Hottner von Vontobel. "Die Straße von Hormus, ein entscheidender Engpass für den globalen Energiehandel, hat infolge des Konflikts ihren Betrieb praktisch eingestellt", so die Leiterin des Rohstoffbereichs. Dauer und Intensität des Konflikts seien Schlüsselfaktoren, die die Energielandschaft kurzfristig prägten, fügt sie hinzu.

Wer­bung

Aktien von Samsung, SK hynix und Hyundai weit abgeschlagen

Bei den Einzelwerten in Seoul zeigten sich vor allem die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK hynix mit Abgaben von 8,36 Prozent auf 198.500 Won bzw. 8,39 Prozent auf 972.000 Won. Die Titel von Hyundai Motor büßten 10,39 Prozent auf 604.000 Won ein. Die Aktien hätten zuletzt vom Optimismus bezüglich der Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) profitiert, heißt es von Teilnehmern. Nun komme es zu Gewinnmitnahmen.

Energie-Aktien profitieren in Hongkong

In Hongkong bremsen Aufschläge bei den Energiewerten das Minus des Hang Seng-Index ab. So geht es für die Aktien von PetroChina zeitweise um 6,45 Prozent auf 10,57 HKD nach oben, CNOOC gewinnen daneben 4,86 Prozent auf 28,04 HKD und ENN Energy Holdings steigen um 4,61 Prozent auf 71,50 HKD.

(END) Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf CNOOC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CNOOC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Craig Hanson / Shutterstock.com, interstid / Shutterstock.com

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen