DAX22.928 -2,4%Est505.616 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -2,2%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.097 -1,7%Euro1,1472 +0,1%Öl114,5 +4,4%Gold4.687 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog Kryptowährungen von Fed-Ausblick belastet: Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Abwärtssog
Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf Murphy Oil profitiert vom geopolitischen Chaos – jetzt dreht der Cashflow richtig auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

AKTIE IM FOKUS: Lanxess sacken ans MDax-Ende - Zahlen und Gesamtmarkt belasten

19.03.26 11:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
12,18 EUR -0,74 EUR -5,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in diesem Jahr bereits stark unter Druck geraten Aktien von LANXESS haben am Donnerstag einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns enttäuschten Beobachtern zufolge unter dem Strich.

Wer­bung

Im von Inflationssorgen im Zuge des Iran-Krieges durchgeschüttelten Gesamtmarkt waren die konjunktursensiblen Papiere von Lanxess im frühen Handel um fast elf Prozent auf 11,90 Euro abgesackt. Dies war der tiefste Stand seit 2009.

Am späten Vormittag lagen die Anteilsscheine von Lanxess noch mit fast neun Prozent im Minus. Damit waren sie das Schlusslicht im sehr schwachen Index der mittelgroßen Werte MDAX.

Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im vierten Quartal lägen zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Experte Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Der freie Barmittelzufluss aber habe enttäuscht.

Wer­bung

Laut dem Analysten Peter Spengler von der DZ Bank lagen die Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in der Sparte Industrielle Zwischenprodukte sowie im Geschäft mit Spezialchemikalien mit Schutzfunktionen deutlich unter den Erwartungen.

Experte Oliver Schwarz vom Analysehaus Warburg Research blickte skeptisch in die Zukunft. Lanxess leide weiter unter einer schwachen Nachfrage. Die Kennziffern für das erste Quartal dürften schwach ausfallen, selbst wenn er keine negativen Auswirkungen durch schnell steigende Energie- und Rohstoffpreise infolge des Nahost-Krieges berücksichtige. 2026 werde für das Unternehmen ein schwieriges Jahr./la/ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
11:21LANXESS BuyWarburg Research
09:36LANXESS UnderweightBarclays Capital
09:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:46LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:21LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:46LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:36LANXESS UnderweightBarclays Capital
09:01LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen