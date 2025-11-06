DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.385 +0,0%Top 10 Crypto 14,62 -0,4%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.996 -0,7%Euro 1,1551 -0,1%Öl 63,79 -0,4%Gold 4.129 +0,3%
Marktkap. 6,55 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Evonik AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im Schnitt um 5 Prozent und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Für 2027 rechnet der Experte nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung, wie er am Montagnachmittag in seiner Neubewertung schrieb. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
14,11 €		 Abst. Kursziel*:
-13,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,01%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

