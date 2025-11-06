Evonik Aktie
Marktkap. 6,55 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 12,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns im Schnitt um 5 Prozent und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Für 2027 rechnet der Experte nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung, wie er am Montagnachmittag in seiner Neubewertung schrieb. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Underperform
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
14,11 €
|Abst. Kursziel*:
-13,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,01%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
