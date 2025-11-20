DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Evonik Aktie

13,25 EUR -0,19 EUR -1,41 %
STU
Marktkap. 6,25 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

12:26 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,25 EUR -0,19 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt habe sich inzwischen ihrer Skepsis für die Chemiebranche weiter angenähert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Sie betonte, dass sie für die Zykliker aber immer noch unter dem Konsens liegt. Die Branchenbewertung spreche zwar zunehmend für eine gewisse Kapitulation. In einigen Chemiebereichen drohe allerdings eine Existenzkrise und an positiven Aspekten fehle es, sodass sich die Branche zunächst bestenfalls seitwärts bewegen dürfte. Boucher-Ferte setzt daher vor allem auf Defensive wie Air Liquide, Akzo, Givaudan, IMCD, Novonesis und Kerry./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,23 €		 Abst. Kursziel*:
-1,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,89%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

12:26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Evonik Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Evonik Halten DZ BANK
mehr Analysen

