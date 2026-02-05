DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie
Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
14,86 EUR +0,21 EUR +1,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,83 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

13:06 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
14,86 EUR 0,21 EUR 1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die operativen Trends blieben schwach, schrieb Virginie Boucher-Ferte in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen des Spezialchemiekonzerns. Die Dividendenkürzung hebe die strukturellen Herausforderungen hervor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
-11,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,52%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

13:06 Evonik Hold Deutsche Bank AG
09:51 Evonik Hold Warburg Research
05.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
05.02.26 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Prognose erreicht Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant Evonik-Aktie profitiert: Konzern schafft Gewinnziel - Stellenabbau geplant
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
Dow Jones KORREKTUR: Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen
dpa-afx ROUNDUP: Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich
Dow Jones Evonik-Dividende für 2026 wird nochmals niedriger ausfallen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
dpa-afx Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen