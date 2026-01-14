DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,86 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor leichten Verlusten -- Asiens Börsen in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC im Fokus
Top News
TSMC-Aktie stark: Analysten heben Kursziel an - Expansion in den USA nach Handelsdeal TSMC-Aktie stark: Analysten heben Kursziel an - Expansion in den USA nach Handelsdeal
Neue Aktien voraus? Diese sechs Unternehmen könnten 2026 die größten IPOs aller Zeiten hinlegen Neue Aktien voraus? Diese sechs Unternehmen könnten 2026 die größten IPOs aller Zeiten hinlegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
13,52 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

Barclays Capital

Evonik Equal Weight

08:01 Uhr
Evonik Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Equal Weight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
13,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
13,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Lohnende Evonik-Anlage? MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen