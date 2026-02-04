DAX24.429 -0,7%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -5,1%Nas22.695 -0,9%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street startet leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich

05.02.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,37 EUR 0,28 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik senkt im weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld die Dividende. "Wir brauchen eine gute Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der Fähigkeit, zur richtigen Zeit in die besten Zukunftsprojekte zu investieren und die Verschuldung weiter abzubauen", begründete Evonik-Chef Christian Kullmann am Donnerstag im Zuge der überraschenden Vorlage vorläufiger Jahreszahlen die neue Ausschüttungspolitik. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem umsichtigen Schritt. Die Aktie stieg.

Wer­bung

Für 2025 sollen die Aktionäre eine von 1,17 auf 1,00 Euro gekürzte Dividende je Anteilsschein erhalten, was einer Dividendenrendite von rund sieben Prozent entspricht. Für die Folgejahre sollen dann zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses an die Aktionäre gehen. Wäre dies bereits aktuell die Berechnungsbasis, würde die Dividende ein gutes Stück unter einem Euro liegen.

Als Einzelorganisation am stärksten von der Kürzung betroffen ist die RAG-Stiftung, die noch rund 45 Prozent an Evonik hält. Die Stiftung trägt die Folgekosten aus dem deutschen Steinkohlebergbau und ist daher auf regelmäßige Mittelzuflüsse angewiesen.

Die Branche ringt schon lange mit einer schwachen Konjunktur, sowie zunehmender Konkurrenz aus China und tendenziell eher hohen Energiepreisen in Deutschland.

Wer­bung

2025 sank der Umsatz bei Evonik im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) fiel um neun Prozent auf 1,87 Milliarden Euro und damit in etwa wie von Analysten erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss knickte um rund ein Fünftel auf 634 Millionen Euro ein. Jefferies-Experte Counihan sieht in den Zahlen für Anleger dennoch Grund für eine zumindest kurzfristige Erleichterung.

Für 2026 peilt Kullmann ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sonderaufwendungen zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an; die Analystenschätzung liegt bei gut 1,8 Milliarden. Angesichts der Weltlage sei das Gewinnziel "schon ganz ambitioniert", so Kullmann. Dabei werde im Konzern allerdings auch nicht davon ausgegangen, dass es im Verlauf des Jahres spürbar besser wird.

Die schon lange arg gebeutelte Aktie knüpfte am Donnerstag mit einem Kursplus von gut zwei Prozent an ihren jüngsten Erholungsversuch an. Bereits am Vortag hatte das im MDAX notierte Papier - wie die gesamte Branche - kräftig zugelegt, nachdem das "Handelsblatt" über Pläne der EU-Kommission berichtet hatte, an Unternehmen länger als bisher vorgesehen kostenlose CO2-Zertifikate auszugeben. Damit sollen energieintensive Unternehmen wie etwa die Chemie entlastet werden.

Wer­bung

Sollte es wirklich zu einer Reform der CO2-Gebühren kommen, sieht Kullmann auch abseits der Kostenentlastung Vorteile. So will sich Evonik schon länger vom C4-Verbund rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien trennen, für den dann womöglich ein höherer Preis möglich wäre. Allerdings bekommt der Essener Konzern das träge Wirtschaftsumfeld besonders zu spüren, sodass aktuell kein attraktiver Verkaufspreis zu erzielen wäre./mis/tav/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
13:51Evonik Equal WeightBarclays Capital
13:26Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
12:41Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2026Evonik NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13:51Evonik Equal WeightBarclays Capital
16.01.2026Evonik NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
08.01.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
06.01.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:26Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
12:41Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen