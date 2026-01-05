Evonik Aktie
Marktkap. 6,2 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Anfang März erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns dürfte im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um 5 Prozent rückläufig gewesen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte. Das entspreche auch weitgehend der Konsensschätzung. Mit Blick auf mögliche Dividendenzahlungen ist sie vorsichtig und hält auch eine vorübergehende Kürzung oder Aussetzung für möglich./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,49 €
|Abst. Kursziel*:
-3,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,34%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
