Evonik Aktie

13,59 EUR +0,18 EUR +1,34 %
STU
Marktkap. 6,2 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Evonik AG
13,59 EUR 0,18 EUR 1,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Anfang März erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns dürfte im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um 5 Prozent rückläufig gewesen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte. Das entspreche auch weitgehend der Konsensschätzung. Mit Blick auf mögliche Dividendenzahlungen ist sie vorsichtig und hält auch eine vorübergehende Kürzung oder Aussetzung für möglich./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,49 €		 Abst. Kursziel*:
-3,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,34%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

17:01 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Evonik Equal Weight Barclays Capital
Nachrichten zu Evonik AG

EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
