Evonik Aktie
Marktkap. 6,77 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal zwar dem Marktkonsens entsprochen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Er schränkte jedoch ein, dass die Qualität insgesamt von den Anlegern bemängelt werden dürfte. Der Ausblick liege nahe am Konsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Overweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,31 €
|Abst. Kursziel*:
39,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,99%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|09:11
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:11
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:11
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.