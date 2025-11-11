Evonik Aktie
Marktkap. 6,57 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 25 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerade in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Händler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Equal Weight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
13,85 €
|Abst. Kursziel*:
15,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.