Evonik Aktie

13,71 EUR -0,01 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 6,57 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Evonik AG
13,71 EUR -0,01 EUR -0,07%
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 25 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerade in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Händler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik Equal Weight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
13,85 €		 Abst. Kursziel*:
15,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11.11.25 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Evonik Halten DZ BANK
05.11.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Evonik Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

