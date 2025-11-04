Evonik Aktie
Marktkap. 6,77 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Halten
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
14,12 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
14,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
