Evonik Aktie

14,12 EUR -0,21 EUR -1,47 %
STU
Marktkap. 6,77 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

DZ BANK

Evonik Halten

11:26 Uhr
Evonik Halten
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
14,12 EUR -0,21 EUR -1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Halten

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
14,12 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
14,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

11:26 Evonik Halten DZ BANK
10:51 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Evonik Neutral UBS AG
04.11.25 Evonik Hold Warburg Research
04.11.25 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

finanzen.net Evonik-Investition MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
finanzen.net Evonik-Aktie im Minus: Im 3. Quartal in den roten Zahlen - Nachfrage rückläufig
dpa-afx ROUNDUP: Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung - Aktie unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses
dpa-afx Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung
finanzen.net MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Evonik-Aktie im Minus: Chef fordert Abschaffung des CO2-Emissionshandels
finanzen.net MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
