US-Alternative?

Europas ETF-Markt erlebt 2025 einen historischen Aufschwung: Rekordzuflüsse, wachsende Privatanlegerzahlen und attraktive Bewertungen rücken ihn in den Anlegerfokus.

• Europäische ETFs erleben ein historisches Hoch

• Deutschland macht ein Viertel des europäischen ETF-Markts aus

• Europa rückt stärker in den Anlegerfokus



Europäische ETFs mit Rekordzuflüssen

Der europäische ETF-Markt erlebt 2025 einen historischen Aufschwung - allen voran Deutschland, wie Morningstar erklärt. Mit rund 500 Milliarden Euro an ETF-Vermögen zur Jahresmitte vereinen deutsche Anleger inzwischen fast ein Viertel des europäischen ETF-Markts auf sich. Wachstumstreiber waren vor allem Aktien-ETFs, die im Jahr 2025 Nettomittelzuflüsse von 245,6 Milliarden Euro verzeichneten. Besonders gefragt waren zudem globale Standardindizes wie der MSCI World sowie europäische Large-Cap-Aktien. "Privatanleger investieren stark in Aktien-ETFs, insbesondere in breit diversifizierte Produkte. Der MSCI World liegt wenig überraschend ganz vorne. Dazu kommt ein leichter Home Bias, etwa über den DAX", so Patrick Diel von DWS Xtrackers laut Morningstar. "Beliebt sind außerdem thematische ETFs, etwa zu Künstlicher Intelligenz und Big Data, die inzwischen ein Volumen von rund 6 Milliarden Euro erreicht haben. Ein sehr starker Trend der vergangenen zwei Jahre waren außerdem Euro-Overnight-ETFs."

Sparpläne, junge Anleger und Einkommensgefälle

Hinter dem Boom steht eine stark wachsende Privatanlegerbasis: Rund 14,1 Millionen Deutsche investieren laut Deutschem Aktieninstitut in Aktien, Fonds oder ETFs - ein Rekordwert.

"Die Menschen in Deutschland haben erkannt, dass für gute Langfristerträge kein Weg an der Aktie vorbeiführt. Wir sehen, dass breit gestreute und kontinuierliche Investments auch mit geringerem Einkommen stattfinden. Aktienanlagen sind in der Mitte der Gesellschaft verankert", erläutert Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Die Zahl der jungen Anlegerinnen und Anleger ist 2025 ebenfalls deutlich gestiegen und hat sich seit Mitte der 2010er-Jahre mehr als verdoppelt. Insgesamt 4,9 Millionen Menschen unter 40 Jahren besaßen Aktien, Fonds oder ETFs - 1,2 Millionen mehr als noch im Vorjahr und damit verantwortlich für über 60 Prozent des gesamten Zuwachses. Besonders beliebt seien hier Sparpläne, über die inzwischen jeder Zweite unter 40 regelmäßig in ETFs oder Fonds investiert.

Auch Frauen beteiligen sich zunehmend am Kapitalmarkt, wie der Bericht des Deutschen Aktieninstituts hervorbringt: Eine Million mehr Anlegerinnen waren 2025 investiert, ein Anstieg um 24 Prozent, während bei Männern ein Zuwachs von 940.000 (plus 12 Prozent) verzeichnet wurde. Regional betrachtet legten ostdeutsche Bundesländer inklusive Berlin überdurchschnittlich stark zu, wodurch sich das West-Ost-Gefälle beim Aktienbesitz leicht verringerte.

Auch politisch wachse die Unterstützung für eine breitere Aktienkultur - insbesondere im Hinblick auf die private Altersvorsorge und die Stärkung der Finanzkultur in Deutschland und Europa: "Der gesellschaftliche Rückenwind für die Aktie ist so stark wie nie. Die geplante Frühstart-Rente kann in Verbindung mit einem Altersvorsorgedepot langfristig zu einem Erfolg werden. Ein steuerlich gefördertes Anlagesparkonto, wie von der EU-Kommission angeregt, wäre ebenso hilfreich. Wir plädieren dafür, Aktien auch in Deutschland zusätzlich in allen drei Säulen der Altersvorsorge stärker zu nutzen. Für all diese Herausforderungen finden sich international erfolgreiche Lösungen. Die Tür steht für den Gesetzgeber weit offen", betont Peucker.

Europa als Alternative zu den USA

Nach Jahren der US-Dominanz rückte Europa nun auch wieder in den Fokus internationaler Anleger, wie extraETF erklärt. Niedrigere Bewertungen, milliardenschwere Investitionsprogramme und eine breitere Branchenstruktur machen den Kontinent zu einer attraktiven Alternative.

Analysten wie Peter Oppenheimer von Goldman Sachs erwarten laut extraETF für die kommenden zehn Jahre sogar leicht höhere Renditen für europäische Aktien als für US-Titel. Zudem stärken umfangreiche Infrastruktur-, Energie- und Verteidigungsprogramme die Wachstumsbasis. Experten sehen darin einen strukturellen Wandel, der Europa langfristig als attraktive Ergänzung oder Alternative zum US-Markt etablieren könnte.

Redaktion finanzen.net