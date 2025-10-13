Goldman Sachs Aktie
Marktkap. 200,01 Mrd. EURKGV 14,12 Div. Rendite 2,01%
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Symbol GS
Goldman Sachs Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 843 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Treiber sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen./ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Goldman Sachs Sector Perform
|Unternehmen:
Goldman Sachs
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 843,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 766,44
|Abst. Kursziel*:
9,99%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 773,90
|Abst. Kursziel aktuell:
8,93%
|
Analyst Name:
Gerard Cassidy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 843,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
