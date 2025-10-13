DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.285 +0,0%Top 10 Crypto 15,68 -1,7%Nas 22.620 -0,3%Bitcoin 96.832 -2,8%Euro 1,1607 +0,3%Öl 62,22 -1,9%Gold 4.137 +0,6%
Goldman Sachs Aktie

RBC Capital Markets

Goldman Sachs Sector Perform

17:41 Uhr
Goldman Sachs Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 843 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Treiber sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 10:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Goldman Sachs

17:41 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
15.01.25 Goldman Sachs Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.25 Goldman Sachs Neutral UBS AG
mehr Analysen

