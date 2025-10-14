AKTIEN IM FOKUS: US-Banken überzeugen Analysten - Anleger teils vorsichtig
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem Start in die US-Berichtssaison haben am Dienstag die großen US-Banken die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertroffen. An der Börse hingegen fielen die Reaktionen uneinheitlich aus.
So verloren JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs im moderat steigenden US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent. Im S&P 500 verzeichneten Citigroup einen Zuwachs von 3,4 Prozent, Wells Fargo (Wells FargoCo) sprangen um 7 Prozent hoch.
Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen bescherte den Banken im dritten Quartal überraschend hohe Milliardengewinne. Das größte US-Institut JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo), Citigroup und die Investmentbank Goldman Sachs konnten mit ihren Quartalszahlen die Analysten überzeugen. Konkurrent Wells Fargo schraubte das mittelfristige Renditeziel nach oben. Bei Citigroup erzielten gleich mehrere Sparten von Juli bis September so hohe Erträge wie noch nie in einem dritten Quartal.
Goldman Sachs und JPMorgan hätten insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy von der kanadischen Bank RBC. Bei Goldman sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum der Treiber gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen.
Bei JPMorgan hätten erfreuliche Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum angetrieben, so der RBC-Experte. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde.
Alle vier Banken hätten zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, schrieb Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Doch zeigten die verhaltenen Reaktionen in den entsprechenden Aktien eine hohe Vorsicht der Investoren, die auf gute Nachrichten eher mit Gewinnmitnahmen statt mit weiteren Käufen reagierten.
Alle vier Banken sind im Jahr 2025 stark gelaufen. JPMorgan zählen mit einem Plus von über 26 Prozent und Goldman Sachs mit plus 35 Prozent im Dow zu den größten Gewinnern. Bei Citigroup beträgt der Aufschlag inzwischen gut 41 Prozent, bei Wells Fargo ein Fünftel seit dem Jahresstart./ajx/la/he
Übrigens: Citigroup und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Citigroup
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citigroup
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|08.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Buy
|UBS AG
|05.06.2025
|JPMorgan ChaseCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|20.05.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|14.04.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|16.01.2025
|JPMorgan ChaseCo Halten
|DZ BANK
|02.12.2024
|JPMorgan ChaseCo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2022
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.10.2021
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2017
|JPMorgan ChaseCo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.12.2012
|JPMorgan ChaseCo verkaufen
|JMP Securities LLC
|21.09.2007
|Bear Stearns sell
|Punk, Ziegel & Co
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen