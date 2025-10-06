DAX24.369 ±-0,0%Est505.618 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Marktoptimismus

Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial

06.10.25 10:28 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: Analysten bleiben optimistisch - Potenzial für Kursanstieg | finanzen.net

Die Novo Nordisk-Aktie zeigt sich zuletzt wieder robust. Analysten heben den Daumen, während neue klinische Daten und ein günstiges Marktumfeld Chancen für weiteres Wachstum eröffnen.

• HSBC und JPMorgan zuversichtlich für Novo Nordisk
• Marktumfeld gestützt durch positive Entwicklungen im Pharmasektor
• Kursentwicklung zeigt Bodenbildung

Wer­bung

Nachdem die Novo Nordisk-Aktie an ihrer Heimatbörse in Dänemark seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, zeigt sie mittlerweile wieder stabile Tendenzen. Die Stabilisierung wird unter anderem durch das solide Geschäftsmodell des dänischen Pharmaunternehmens getragen, das sich auf chronische Erkrankungen und Stoffwechselstörungen spezialisiert hat.

Analysten zeigen sich optimistisch

So zeigen sich auch Experten wieder zunehmend optimistischer. Die britische Großbank HSBC etwa hat ihre Einstufung für Novo Nordisk von "Halten" auf "Kaufen" angehoben. Analyst Rajesh Kumar hebt die starke Pipeline, den Fokus auf erstattungsfähige Medikamente und den Direktvertrieb als Erfolgsfaktoren hervor. Besonders die klinischen Daten zu Orforglipron und dem oralen Semaglutid stützen laut HSBC die positive Einschätzung: "Nach den jüngsten klinischen Daten zu Orforglipron und dem oralen Semaglutid ist es schwer zu argumentieren, dass Novo im Nachteil ist", so der HSBC-Analyst Kumar. Er betont, dass Novo Nordisk im Vergleich zu US-Konkurrenten wie Eli Lilly gut positioniert sei. Neue Studiendaten zu CagriSema und dem oralen Semaglutid könnten laut HSBC das Chancen-Risiko-Verhältnis weiter attraktiv machen.

Ähnlich optimistisch zeigte sich jüngst auch die US-Bank JPMorgan. Die Analysten beließen Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 Kronen. Zuletzt kostete ein Papier 378,85 Kronen - sie sehen also ein Aufwärtspotenzial von fast 32 Prozent.

Wer­bung

Das macht die Novo Nordisk-Aktie

Während die Aktie in den zurückliegenden fünf Tagen 7,57 Prozent zulegen konnte, zeigt sie sich zum Start in die neue Woche aber zunächst etwas schwächer. So geht es zeitweise marginal um 0,04 Prozent nach unten auf 378,70 Kronen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:16Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.10.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
18.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

