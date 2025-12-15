Positive Bewertung

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat eine positive Stellungnahme zur deutlich erhöhten Dosis des Adipositas-Medikaments Wegovy abgegeben, für die Novo Nordisk eine Zulassung anstrebt.

• EMA mit positiver Bewertung von 7,2 mg Wegovy-Dosis

• Deutlich höhere Dosis des Abnehmmittels von Novo Nordisk als bisher zugelassen

• Zulassungsprozess läuft derzeit in mehreren Ländern



Wer­bung Wer­bung

Wie Novo Nordisk per Pressemitteilung angab, hat das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur, kurz EMA, am 12. Dezember 2025 eine Empfehlung für die neue, höhere 7,2-mg-Dosis des Adipositas-Medikaments Wegovy ausgesprochen, was den Weg zur Zulassung der neuen Dosierung des Semaglutid-basierten Präparats in der Europäischen Union ebnet. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission wird in der Regel auf Basis dieser Empfehlung - voraussichtlich Anfang 2026 - getroffen.

Zulassungsantrag für höhere Dosis in mehreren Regionen gestellt

Novo Nordisk versucht aktuell in mehreren Ländern, eine Zulassung für eine 7,2-Milligramm-Injektion von Semaglutid zu erreichen, die die Möglichkeit "für ein größeres Gewichtsverlustpotenzial bei Erwachsenen mit Adipositas biete". Erste Daten aus einer Phase-III-Studie zeigten eine deutlichere Gewichtsabnahme der Teilnehmer unter der erhöhten Dosierung im Vergleich zur bislang zugelassenen Dosis von 2,4 mg Semaglutid, berichtete Novo Nordisk bereits Ende November.

Parallel zur EU-Bewerbung läuft der Zulassungsprozess auch in weiteren Regionen: In den USA hat Novo Nordisk eine Beschleunigung der FDA-Prüfung der 7,2-mg-Dosis erreicht und rechnet mit einem raschen Entscheidungszeitraum von ein bis zwei Monaten nach Einreichung. Auch in UK und anderen Märkten sind entsprechende Anträge gestellt.

Wer­bung Wer­bung

Neue Marktchancen für Novo Nordisk voraus?

Für Novo Nordisk ist die EMA-Empfehlung nun eine erstes, wichtiges Signal, das den Konzern angesichts eines anspruchsvollen Marktumfelds stärkt. Sollte die Europäische Kommission der Empfehlung folgen, könnte die 7,2-mg-Version von Wegovy bereits Anfang 2026 auf den Markt kommen - ein wichtiges Ereignis für Patienten mit schwerer Adipositas, die bislang über die 2,4-mg-Option hinaus nach noch effektiveren Therapien suchen. Für Novo Nordisk eröffnet dies nicht nur medizinische, sondern auch wirtschaftliche Chancen, indem das Produktportfolio im Kerngeschäft Adipositas erweitert und gegen Wettbewerbsdruck behauptet wird.

Die potenzielle EU-Zulassung im kommenden Jahr könnte womöglich auch die Finanzmärkte und Investoren wieder positiver stimmen, nachdem die Novo Nordisk-Aktie bislang ein sehr schwaches Jahr hinter sich hat: Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein rund 49,5 Prozent an Wert verloren. Zunächst geht es aber auch zum Wochenstart an der dänischen Börse für die Novo Nordisk-Aktie weiter abwärts: Zeitweise verliert das Papier an der NASDAQ Kopenhagen 1,74 Prozent auf 315,55 DKK.

Redaktion finanzen.net