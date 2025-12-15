DAX24.264 +0,3%Est505.751 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,20 ±-0,0%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen
Positive Bewertung

Novo Nordisk-Aktie verliert dennoch: EMA signalisiert Rückenwind für höhere Wegovy-Dosis

15.12.25 11:03 Uhr
Novo Nordisk-Aktie verliert dennoch: EMA macht Hoffnung auf schnelleres Abnehmen durch höhere Wegovy-Dosis | finanzen.net

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat eine positive Stellungnahme zur deutlich erhöhten Dosis des Adipositas-Medikaments Wegovy abgegeben, für die Novo Nordisk eine Zulassung anstrebt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
42,61 EUR -0,13 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• EMA mit positiver Bewertung von 7,2 mg Wegovy-Dosis
• Deutlich höhere Dosis des Abnehmmittels von Novo Nordisk als bisher zugelassen
• Zulassungsprozess läuft derzeit in mehreren Ländern

Wer­bung

Wie Novo Nordisk per Pressemitteilung angab, hat das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur, kurz EMA, am 12. Dezember 2025 eine Empfehlung für die neue, höhere 7,2-mg-Dosis des Adipositas-Medikaments Wegovy ausgesprochen, was den Weg zur Zulassung der neuen Dosierung des Semaglutid-basierten Präparats in der Europäischen Union ebnet. Die finale Entscheidung der Europäischen Kommission wird in der Regel auf Basis dieser Empfehlung - voraussichtlich Anfang 2026 - getroffen.

Zulassungsantrag für höhere Dosis in mehreren Regionen gestellt

Novo Nordisk versucht aktuell in mehreren Ländern, eine Zulassung für eine 7,2-Milligramm-Injektion von Semaglutid zu erreichen, die die Möglichkeit "für ein größeres Gewichtsverlustpotenzial bei Erwachsenen mit Adipositas biete". Erste Daten aus einer Phase-III-Studie zeigten eine deutlichere Gewichtsabnahme der Teilnehmer unter der erhöhten Dosierung im Vergleich zur bislang zugelassenen Dosis von 2,4 mg Semaglutid, berichtete Novo Nordisk bereits Ende November.

Parallel zur EU-Bewerbung läuft der Zulassungsprozess auch in weiteren Regionen: In den USA hat Novo Nordisk eine Beschleunigung der FDA-Prüfung der 7,2-mg-Dosis erreicht und rechnet mit einem raschen Entscheidungszeitraum von ein bis zwei Monaten nach Einreichung. Auch in UK und anderen Märkten sind entsprechende Anträge gestellt.

Wer­bung

Neue Marktchancen für Novo Nordisk voraus?

Für Novo Nordisk ist die EMA-Empfehlung nun eine erstes, wichtiges Signal, das den Konzern angesichts eines anspruchsvollen Marktumfelds stärkt. Sollte die Europäische Kommission der Empfehlung folgen, könnte die 7,2-mg-Version von Wegovy bereits Anfang 2026 auf den Markt kommen - ein wichtiges Ereignis für Patienten mit schwerer Adipositas, die bislang über die 2,4-mg-Option hinaus nach noch effektiveren Therapien suchen. Für Novo Nordisk eröffnet dies nicht nur medizinische, sondern auch wirtschaftliche Chancen, indem das Produktportfolio im Kerngeschäft Adipositas erweitert und gegen Wettbewerbsdruck behauptet wird.

Die potenzielle EU-Zulassung im kommenden Jahr könnte womöglich auch die Finanzmärkte und Investoren wieder positiver stimmen, nachdem die Novo Nordisk-Aktie bislang ein sehr schwaches Jahr hinter sich hat: Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein rund 49,5 Prozent an Wert verloren. Zunächst geht es aber auch zum Wochenstart an der dänischen Börse für die Novo Nordisk-Aktie weiter abwärts: Zeitweise verliert das Papier an der NASDAQ Kopenhagen 1,74 Prozent auf 315,55 DKK.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen