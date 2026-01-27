DAX24.316 -2,0%Est505.893 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,00 -5,5%Nas23.399 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1933 -0,2%Öl70,97 +3,2%Gold5.256 -3,0%
Aktien Schweiz fester - ABB mit Kurssprung nach starken Zahlen

29.01.26 17:37 Uhr
DOW JONES--Die Bilanzsaison hat am Donnerstag das Geschehen am schweizerischen Aktienmarkt bestimmt. Dabei gab es sowohl positive als auch negative Überraschungen. Übergeordnet war die Stimmung gut und ließ den SMI der negativen Tendenz trotzen, die sich an vielen anderen europäischen Börsen und an der Wall Street breit machte.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 13.148 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,19 (Vortag: 20,3) Millionen Aktien.

An der Spitze der Gewinner im SMI lagen die Aktien von ABB mit einem Plus von 8,5 Prozent. Der Industriekonzern hatte für das vierte Quartal einen Rekordumsatz vermeldete, der überdies die Markterwartungen übertraf.

Auf der anderen Seite brachen Givaudan um 6,8 Prozent ein. Der Duft- und Aromenhersteller hatte für 2025 einen Gewinnrückgang ausgewiesen, der allerdings im Rahmen der vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzung lag. Der Umsatz stieg zwar auf bereinigter Basis, verfehlte aber die Erwartungen.

Rückenwind erhielt der SMI auch von den drei Schwergewichten Nestle (+1,3%), Novartis (+0,1%) und besonders Roche (+2,6%). Roche habe bei der Vorlage von Zahlen für 2025 zwar einen vorsichtigen Ausblick gegeben, der aber weniger konservativ ausgefallen sei als erwartet, urteilte Vontobel.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

