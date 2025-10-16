DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

62,58 EUR -1,42 EUR -2,22 %
STU
58,94 CHF -0,24 CHF -0,41 %
SWX
Marktkap. 117,68 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

14:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
ABB (Asea Brown Boveri)
62,58 EUR -1,42 EUR -2,22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB nach Quartalszahlen und der Bekanntgabe eines neuen Finanzchefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Analyst Gael de-Bray lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie das starke Wachstum im Bereich Elektrifizierung, wies aber auch auf eine vom Technologiekonzern erwartete deutliche Entschleunigung beim organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal hin. Vom Kapitalmarkttag erwartet er nun, dass ABB seine Margenprognose auf über 20 Prozent anheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm ankündigen wird./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
58,74 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,58%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
58,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,86%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
