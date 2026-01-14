Sixt Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 95 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe jüngst vorsichtiger geklungen, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schon zur Vorlage der Zahlen des dritten Quartals habe das Management auf hohe Reparatur- und Wartungskosten sowie die Belastungen durch den US-Shutdown verwiesen. Der Experte reduzierte nun seine Gewinnerwartungen./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,85 €
|Abst. Kursziel*:
25,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
68,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,36%
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,33 €
Analysen zu Sixt SE St.
|13:11
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|20.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
