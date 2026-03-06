NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung