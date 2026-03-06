NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
21.15 Uhr 17.30 Uhr
23.529 23.590 -0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent