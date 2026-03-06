DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 -2,1%Nas22.312 -1,8%Bitcoin60.994 +0,2%Euro1,1514 -0,3%Öl101,4 +8,3%Gold5.078 -1,6%
NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach

12.03.26 21:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
65,00 EUR -0,80 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--In Ermangelung von Neuigkeiten hat sich am Donnerstagabend im nachbörslichen Aktienhandel kein deutscher Wert auffällig gezeigt, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Lediglich Sixt wurden nachrichtenlos 1 Prozent schwächer getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

23.529 23.590 -0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 16:23 ET (20:23 GMT)

