HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Bayern habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen, schrieb Yasmin Steilen nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Entwicklung im verbleibenden Jahr sei allerdings schwer berechenbar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
