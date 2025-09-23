DAX 23.582 -0,1%ESt50 5.464 -0,2%Top 10 Crypto 15,62 +2,4%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 95.917 +1,2%Euro 1,1764 -0,4%Öl 68,22 +0,6%Gold 3.762 -0,1%
Marktkap. 3,57 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Bayern habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck hinterlassen, schrieb Yasmin Steilen nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Die Entwicklung im verbleibenden Jahr sei allerdings schwer berechenbar./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt Hold

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,85 €		 Abst. Kursziel*:
4,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
84,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,26%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

10:51 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
28.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

