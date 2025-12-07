DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.619 ±-0,0%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute
Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026 Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mietwagen zu Weihnachten mehr als ein Sechstel teurer

07.12.25 11:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Avis Budget Group Inc.
114,50 EUR -0,35 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sixt SE St.
70,70 EUR 1,30 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Wer zu Weihnachten mit dem Mietwagen nach Hause fährt, muss dieses Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise in Deutschland sind für Buchungen in den Weihnachtsferien derzeit 17,4 Prozent höher als vor einem Jahr, wie die Plattform billiger-mietwagen.de ermittelt hat. Basis waren Tausende echte Buchungen in den vergangenen Wochen mit einem Volumen von etwa 120.000 Mietwagentagen.

Wer­bung

Im Schnitt aller ausgewerteten Buchungen in Deutschland kosteten Mietwagen 58,40 Euro pro Tag - fast 9 Euro mehr als vor einem Jahr. Es gibt allerdings je nach Ziel große Unterschiede - sowohl beim Preis als auch bei den Veränderungen.

Blickt man auf die sieben größten Städte Deutschlands, in denen es genügend Buchungen gibt, um solide Aussagen zu den dortigen Preisen zu treffen, zeigen sich die stärksten Steigerungen in Hamburg und Köln. Dort waren die gebuchten Mietwagen um knapp 31 beziehungsweise 29 Prozent teurer als vor einem Jahr. Dennoch sind sie mit knapp 59 und gut 56 Euro noch immer ungefähr im deutschen Durchschnitt - weil Mietwagen dort vor einem Jahr vergleichsweise günstig waren.

Berlin ist am teuersten

Die teuerste der sieben Städte in Bezug auf Mietwagen-Buchungen ist Berlin mit gut 62 Euro und einem Zuwachs von 22 Prozent. Dahinter folgt München mit gut 61 Euro. Vor einem Jahr war die bayerische Landeshauptstadt noch die teuerste der sieben, der Zuwachs fiel hier mit knapp 14 Prozent aber unterdurchschnittlich aus.

Wer­bung

Am billigsten unter den sieben größten Städten war Düsseldorf mit knapp 56 Euro, knapp vor Köln und Stuttgart mit etwas mehr als 56 Euro sowie Frankfurt mit gut 57.

In einzelnen kleineren Städten stellte billiger-mietwagen.de auch stärkere Anstiege oder vereinzelt sinkende Preise fest, die Zahlen von dort sind allerdings angesichts geringerer Buchungszahlen unsicherer.

International blieben die Preise für Mietwagen im Schnitt dagegen relativ stabil. Auch hier gibt es aber Unterschiede. Während die Preise in Großbritannien und Irland deutlich anstiegen, ging es unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika und Österreich kräftig nach unten./ruc/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Avis Budget Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Avis Budget Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avis Budget Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sixt SE St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
20.11.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
14.11.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
20.11.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
14.11.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Sixt SE St BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen