DAX24.818 +1,0%Est505.952 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,3%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.285 -0,3%Euro1,1715 +0,2%Öl64,54 -1,2%Gold4.827 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street vor Erholung -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Meta: Globaler Werbestart auf Threads forciert die Monetarisierung! Meta: Globaler Werbestart auf Threads forciert die Monetarisierung!
Ubisoft-Aktie -37 Prozent: Neuausrichtung angekündigt und Spiele gestrichen Ubisoft-Aktie -37 Prozent: Neuausrichtung angekündigt und Spiele gestrichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Trump nach Treffen mit Selenskyj: Haben noch Weg vor uns

22.01.26 15:11 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Beim Treffen zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben des US-Präsidenten kein Durchbruch für ein Ende des Kriegs in der Ukraine gelungen. Man habe "noch einen Weg vor sich", sagte er vor Reportern im Schweizer Alpenort Davos.

Wer­bung

Es sei ein gutes Gespräch mit Selenskyj gewesen. Man müsse sehen, wie das Gespräch seines Unterhändlers Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin heute Abend in Moskau verlaufe. Dabei sei die Botschaft an Putin: "Der Krieg muss aufhören."

Auch Selenskyj sprach von einem guten Treffen. Man habe über Flugabwehr und "Dokumente" gesprochen. Damit dürften die geplanten Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau des Landes gemeint sein.

Präsidententreffen dauerte eine Stunde

Das erste Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Selenskyj in diesem Jahr dauerte nach Angaben beider Seiten etwa eine Stunde. Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden abends in Moskau erwartet zu einem Gespräch mit Putin. Anschließend will Witkoff nach eigenen Angaben weiter nach Abu Dhabi reisen, wo Militärs und Wirtschaftsleute weiter verhandeln sollen./ngu/DP/mis