Übernahmefantasie

QIAGEN-Aktie: Dreijahreshoch im Visier

22.01.26 16:35 Uhr
QIAGEN-Aktie nahe Dreijahreshoch | finanzen.net

Nach einem Sprung auf den höchsten Stand seit Februar 2023 hat die Aktie von QIAGEN am Donnerstag ihre Gewinne fast vollständig abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
46,37 EUR -0,63 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt ging es nur noch um 0,57 Prozent auf 46,52 Euro nach oben. Am späten Vormittag war das Papier des Labor- und Diagnostikspezialisten noch um weitere fast 3 Prozent auf 47,60 Euro gestiegen. Der Leitindex DAX stieg am Nachmittag um 1,1 Prozent.

Seit Dienstag, als die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, dass QIAGEN "strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs" prüfe, hat die Aktie bereits um etwas mehr als 18 Prozent zugelegt.

Die Deutsche Bank hob am Donnerstag das in US-Dollar gerechnete Kursziel für die Aktie, die am US-Markt stärker gehandelt wird als in Frankfurt, von 52 auf 54 Dollar an, senkte die Bewertung jedoch von "Buy" auf "Hold". Analyst Jan Koch ist nach wie vor überzeugt, dass QIAGEN "ein attraktives Übernahmeziel" bleibt. Das Aufwärtspotenzial nach dem Kurssprung und der Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nun über 20 für 2026 sei aber jetzt begrenzt.

Allgemein erinnerte Koch daran, dass es seit 2019 siebenmal Spekulationen über eine Übernahme von QIAGEN gegeben habe, unter anderem im Zusammenhang mit Unternehmen wie Thermo Fisher Scientific, bioMerieux, Bio-Rad Laboratories und QuidelOrtho. Auch wenn frühere Übernahmeinteressen nicht zum Abschluss einer Transaktion geführt hätten, könnte dies angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Vorstandschef Thierry Bernard nun anders aussehen und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Transaktion erhöhen.

/ck/ajx/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, QIAGEN

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
