GameStop-Aktie steigt: Chairman Ryan Cohen stockt Beteiligung deutlich auf
Die GameStop-Aktie konnte bereits zur Wochenmitte zulegen und dürfte ihre positive Entwicklung auch am Donnerstag fortsetzen. Stützend wirken dürfte eine Anteilsaufstockung.
• GameStop-Chairman Ryan Cohen baut Anteil aus
• Zweite Aufstockung in dieser Woche
• GameStop-Aktie profitiert
GameStop-Aktie gefragt - Cohen baut Anteil aus
Die Papiere von GameStop verzeichnen am Donnerstag im vorbörslichen Handel zeitweise einen Kursanstieg von 2,67 Prozent auf 22,27 US-Dollar. Damit dürfte sich die positive Entwicklung vom regulären Handel am Mittwoch, wo die Aktie bereits um 2,8 Prozent auf 21,69 US-Dollar zulegte, fortsetzen.
Ausschlaggebend für diese Bewegung war die Bekanntgabe von Chairman Ryan Cohen, seinen Anteil am Videospieleinzelhändler deutlich ausgebaut zu haben.
Aus einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Meldung (Schedule 13D) geht hervor, dass Cohen am 21. Januar 2026 zusätzliche 500.000 GameStop-Anteile zu einem durchschnittlichen Preis von 21,6010 US-Dollar je Aktie kaufte. Dieser Erwerb erfolgte unmittelbar nach dem Kauf von ebenfalls 500.000 Papieren am Vortag und unterstreicht das anhaltende Engagement des Aufsichtsratsvorsitzenden.
Anteil steigt auf 9,3 Prozent
Die über den offenen Markt mit privaten Finanzmitteln getätigten Käufe erhöhten Cohens wirtschaftliche Beteiligung auf circa 42,1 Millionen Aktien. Dies entspricht ungefähr 9,3 Prozent aller ausstehenden GameStop-Anteile. Seine Gesamtbeteiligung setzt sich aus 38,3 Millionen direkt gehaltenen Aktien sowie rund 3,7 Millionen Aktien aus Optionsscheinen zusammen, die er im Zuge einer Dividendenzahlung erhalten hatte.
In der Pflichtmitteilung äußerte Cohen seine Ansicht, dass Vorstandsvorsitzende börsennotierter Gesellschaften Aktien mit eigenem Kapital kaufen sollten, um eine Übereinstimmung ihrer Interessen mit jenen der Anteilseigner zu gewährleisten. Führungskräfte, die diesem Prinzip nicht folgten, "sollten entlassen werden".
Der Wert von Cohens direkt gehaltenen Aktien beläuft sich mittlerweile auf rund 128,2 Millionen US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Maklergebühren. Gemäß der Mitteilung verfügt der Chairman über die alleinige Stimm- und Verfügungsberechtigung sämtlicher seiner Anteile.
