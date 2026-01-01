DAX24.825 +1,1%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -1,7%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.395 -0,2%Euro1,1714 +0,2%Öl64,24 -1,7%Gold4.821 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda Moderna-Aktie mit Kurssprung: Erfolg von Hautkrebs-Impfstoff in Kombination mit Keytruda
Kommt jetzt der große US-Boykott? Kommt jetzt der große US-Boykott?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Behörden: Milliardenschaden durch Unwetter am Mittelmeer

22.01.26 14:43 Uhr

PALERMO (dpa-AFX) - Bei schweren Unwettern ist auf Italiens Mittelmeerinseln und an der Küste nach Schätzungen der Behörden Sachschaden in Milliardenhöhe entstanden. Allein auf der größten Insel Sizilien werden die Schäden auf etwa 740 Millionen Euro beziffert. Auch auf Sardinien - ebenfalls jeden Sommer Ziel von vielen Touristen auch aus Deutschland - richteten hohe Wellen, Böen und schwerer Regen erhebliche Zerstörungen an. An der Festlandküste war insbesondere die Region Kalabrien im Süden des Landes betroffen.

Wer­bung

Der Sturm war in den vergangenen Tagen über die Inseln und die Küste hinweggezogen. Auf Sizilien wurden in verschiedenen Küstenorten die Strände völlig überspült. In den Straßen stand das Wasser kniehoch. In mehreren Restaurants gingen durch enorme Wellen die Scheiben zu Bruch. Auf der am Meer verlaufenden Eisenbahnstrecke zwischen Messina und Catania wurde der Boden weggespült, so dass die Gleise nun praktisch in der Luft hängen. Berichtet wurde von 16 Meter hohen Wellen.

Der Regionalpräsident von Sizilien, Renato Schifani, kündigte Soforthilfen in Höhe von insgesamt mehr als 140 Millionen Euro an. Auf Sardinien sprachen die Behörden ebenfalls von Schäden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. Betroffen waren auch kleinere Inseln wie Lipari oder Stromboli. Auch in anderen Anrainerländern des Mittelmeers sowie auf der Insel Malta hatte der Sturm erheblichen Schaden angerichtet. In Griechenland kamen mindestens zwei Menschen ums Leben./cs/DP/jha