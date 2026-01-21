Bayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status
Die US-Bayer-Tochter Bluerock hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen bekommen.
Dadurch wird die Entwicklung einer Therapie für Retinitis pigmentosa gefördert, einer erblichen Netzhauterkrankung, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen gekennzeichnet ist, wie Bayer mitteilte. OpCT-001 ziele darauf ab, das Sehvermögen Betroffener dadurch wiederherzustellen, dass degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale Zellen ersetzt werden.
Die Therapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen wird derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie untersucht.Via XETRA klettert die Bayer-Aktie zeitweise um 0,95 Prozent auf 43,09 Euro.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer