Neues Sehvermögen

Die US-Bayer-Tochter Bluerock hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen bekommen.

Dadurch wird die Entwicklung einer Therapie für Retinitis pigmentosa gefördert, einer erblichen Netzhauterkrankung, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen gekennzeichnet ist, wie Bayer mitteilte. OpCT-001 ziele darauf ab, das Sehvermögen Betroffener dadurch wiederherzustellen, dass degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale Zellen ersetzt werden.

Wer­bung Wer­bung

Die Therapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen wird derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie untersucht.

Via XETRA klettert die Bayer-Aktie zeitweise um 0,95 Prozent auf 43,09 Euro.

DOW JONES