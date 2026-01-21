DAX24.843 +1,2%Est505.952 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -1,2%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.841 +0,4%Euro1,1691 ±0,0%Öl64,92 -0,6%Gold4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Netflix 552484 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- DroneShield, VW, Bayer im Fokus
Top News
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Neues Sehvermögen

Bayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status

22.01.26 09:30 Uhr
Bayer-Aktie freundlich: FDA-Boost für Netzhaut-Therapie | finanzen.net

Die US-Bayer-Tochter Bluerock hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
43,40 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dadurch wird die Entwicklung einer Therapie für Retinitis pigmentosa gefördert, einer erblichen Netzhauterkrankung, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen gekennzeichnet ist, wie Bayer mitteilte. OpCT-001 ziele darauf ab, das Sehvermögen Betroffener dadurch wiederherzustellen, dass degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale Zellen ersetzt werden.

Wer­bung

Die Therapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen wird derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie untersucht.

Via XETRA klettert die Bayer-Aktie zeitweise um 0,95 Prozent auf 43,09 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.01.2026Bayer NeutralUBS AG
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen