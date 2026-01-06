DAX 25.007 +0,5%ESt50 5.920 -0,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -1,1%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.656 -1,9%Euro 1,1684 +0,0%Öl 60,24 -0,5%Gold 4.464 -0,7%
Bayer Aktie

38,49 EUR +0,09 EUR +0,23 %
STU
Marktkap. 37,53 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

09:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,49 EUR 0,09 EUR 0,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie der Leverkusener berge kurzfristiges Aufwärtspotenzial mit der erwarteten Beilegung anhängiger Rechtsstreitigkeiten, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechnet er mit steigenden Absatzprognosen für das Nierenmedikament Kerendia und höheren Margen im Bereich CropScience. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,74 €		 Abst. Kursziel*:
16,14%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
38,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,93%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:16 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

